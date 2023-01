Diese Firma kehrt dem Automatenservice den Rücken

Familienunternehmen seit 1972

Personal wird übernommen

Die beiden Unternehmen gaben die Übernahme am 16. Jänner bei einer Betriebsversammlung bekannt. Das Personal wird zur Gänze und zu den bestehenden Bedingungen übernommen und vorerst weiterhin in Bludesch arbeiten. "Uns liegt ein sorgfältiger Übergang und das Wohl der Mitarbeiter am Herzen. Daher nehmen wir uns für die Umsiedlung nach Frastanz Zeit", berichtet Dallmayr-Geschäftsführer Günther Komatz.

Spezialisierung für die Zukunft

Für Hämmerle Kaffee eröffnen sich mit der Fokussierung auf das Kerngeschäft neue Chancen. Im Laufe der Zeit wuchs das Familienunternehmen auf eine Doppel-Organisation mit fast 90 Mitarbeiter:innen an. Während der regionale Automatenservice zuletzt nur noch etwa 20 Prozent des Umsatzes betraf, intensivierte Hämmerle Kaffee in den vergangenen Jahren das Großhandelsgeschäft mit Füllprodukten aus eigener Produktion. Allein im Jahr 2022 konnte das Unternehmen den Umsatz um 24 Prozent auf 35 Millionen Euro steigern.

Großinvestitionen in ein neues Logistik-Center, ein topmodernes Hochregallager und Verpackungsroboter sorgten für weiteren Zuwachs. "Wir wollen uns weiter spezialisieren und ganz dem europaweiten Großhandel widmen", erklärt Hämmerle. Der Wachstumskurs fordert auch personelle Erweiterungen. Bis 2024 will das Unternehmen rund zehn zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Über die Konditionen der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.

Über die Hämmerle Kaffee GmbH

Die Hämmerle Kaffee GmbH mit Sitz in Bludesch ist Großhändler, Hersteller von Instant-Heißgetränken und Spezialist für Kaffeesysteme. Das 1972 gegründete Traditionsunternehmen wird in zweiter Generation von Markus Hämmerle geführt. Derzeit beschäftigt Hämmerle Kaffee 86 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Füllprodukten wie Kaffee, Cappuccino, Tee und Trinkschokolade spezialisiert. In der Sparte Großhandel werden Unternehmen in ganz Europa beliefert. Hämmerle Kaffee setzt auf Nachhaltigkeit und ist mit dem Bio-, Fairtrade- und Rainforest-Alliance-Siegel sowie IFS-zertifiziert.