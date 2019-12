Diese Filme stimmen Sie auf Weihnachten ein

Diese Filme und Serien auf Netflix stimmen Sie auf Weihnachten ein.

Sie sind noch so gar nicht in Weihnachtsstimmung? Kein Problem, mit diesen Filmen und Serien bei Netflix sehnen Sie die Feiertage im Nu herbei.

Nr. 1: "Weihnachten zu Hause"

Genervt von den ständigen Nachfragen ihrer Familie schmiedet Dauersingle Johanne einen ambitionierten Plan - Innerhalb von 24 Tagen will sie in der norwegischen Serie "Weihnachten zu Hause" einen Mann finden, den sie an Weihnachten mitbringen kann.

Nr. 2: "Zeit der Geheimnisse"

Nr. 3: "Klaus"

Nr. 4: "Weihnachten in der Wildnis"

Eigentlich wollte Kate mit ihrem Mann zweite Flitterwochen genießen, weil dieser sie jedoch sitzen lässt, landet Kate alleine in Sambia. Dort ergeht es ihr dank des Piloten Derek und eines verweisten Elefantenbabys jedoch besser als gedacht. Deshalb verbringt Kate in "Weihnachten in der Wildnis" die Feiertage in der Ferne.