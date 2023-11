Diese Fehler solltest du beim Heizen vermeiden

Im Herbst wird das Thema Heizen wieder relevant - hohe Kosten sollten vermieden werden. Mit einer präzisen Einstellung des Thermostats lassen sich Energie und Geld sparen.

Mittels des Thermostats am Heizkörper kann man die Temperatur steuern und somit nicht nur Energie sondern auch Geld sparen. Um sicherzustellen, dass die Räume im Winter nicht übermäßig aufgeheizt werden, ist eine präzise Einstellung des Thermostats entscheidend. Unnötiges Heizen kann sich rasch in der Geldbörse bemerkbar machen. Hier teilen wir Tipps, wie man Fehler bei der Thermostateinstellung unbedingt vermeiden sollte.

1. Falsche Einstellung der Heizstufe

2. Heizung ganz abschalten

3. Mehrere Heizkörper in einem Zimmer

Wenn in einem Raum mehrere Heizkörper vorhanden sind, ist es wichtig, die Thermostate richtig einzustellen. Alle sollten auf die gleiche Temperatur eingestellt sein, um zu verhindern, dass eine Heizung eventuell mehr heizt, als erforderlich.

4. Heizung beim Lüften nicht abdrehen

Nicht nur das komplette Ausschalten bei Abwesenheit kann den Energieverbrauch und somit die Kosten in die Höhe treiben. Auch das Nicht-Herunterdrehen der Heizung, wenn man mal lüftet. Lässt man die Heizung normal weiterlaufen, arbeitet sie stärker gegen die kühle Luft an, und verbraucht somit viel mehr Energie. Dauerlüftung mit gekippten Fenstern sollte man in der kalten Jahreszeit zudem ganz vermeiden, um den Raum nicht auskühlen zu lassen.