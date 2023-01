Diese deutschen Firmen machen weiter Geschäfte in Russland

Während sich viele deutsche Unternehmen seit Beginn des Ukraine-Krieges aus Russland zurückgezogen haben, verkaufen andere ihre Produkte und Dienstleistungen weiterhin dort.

"Ethische Verpflichtung"

Der Pharma-Konzern Bayer hat in Russland Werbungen und Investitionen gestoppt, verkauft dort aber weiterhin "unverzichtbare Produkte".

Werner Baumann, Bayer-Chef, betonte, dass man "eine ethische Verpflichtung" für die Zivilbevölkerung in Russland empfinde. Die deutsche Pharma-Firma Merck ist ebenfalls weiterhin in Russland tätig und plant sogar mehr Personal einzustellen.