Diebe schlachteten Bagger auf Baustellen aus - Teure Elektronikgeräte gestohlen

Unbekannte Täter machten sich jüngst auf mehreren Baustellen im Land an abgestellten Baufahrzeugen zu schaffen.

Die Diestahlserie ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen gegen 7 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums machten sich unbekannte Täter an mehreren bei der Baustelle in Frastanz-Felsenau (L19) sowie bei der Hochwasserschutzbaustelle an der Ill (A14 im Bereich von Satteins bis Schlins) abgestellten Baufahrzeugen zu schaffen. Die Täter verschafften sich durch Aufbrechen der Fahrerkabinen Zugang zu den Bedieneinheiten von insgesamt vier Baggern und stahlen daraus gezielt Elektronikgeräte von hohem Wert.