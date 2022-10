Diebe klauten Geld von etlichen Hofläden

Diebestrio fuhr einen Hof nach dem anderen ab und erbeutete über 1000 Euro.

Die zwei Angeklagten, beide 20 Jahre alt, arbeitslos und hoch verschuldet, räumen ein, die meisten der angeklagten Diebstähle begangen zu haben. In Hard, Höchst, Lustenau und Dornbirn waren die drei am Werk. Es handelte sich um insgesamt sechs Höfe, wo der Kunde Eier, Landjäger, Milch oder sonstige Hofprodukte selbst entnehmen kann und dafür – sofern er redlich ist – den betreffenden Betrag in eine Handkasse wirft. Auf diese Handkassen hatten es die drei, von denen nur zwei zum Prozess erschienen, abgesehen. Einige der Kassen wurden aufgebrochen und beschädigt.