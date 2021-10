Die Zwergenvilla öffnet ihre Türen

Bludenz. Im Frühjahr letzten Jahres fiel der Startschuss für den Bau des neuen Bildungscampus in Bings. Rechtzeitig zum heurigen Schulstart konnte die „Bingser Zwergenvilla“ bereits bezogen werden.

Seitdem erfüllen Kinderstimmen die neuen Räumlichkeiten mit Leben. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür am Mittwoch, 13. Oktober, wird der Bildungscampus nun auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

In knapp 18 Monaten wurde in Bings mit der „Zwergenvilla“ ein Bildungscampus realisiert, der auf rund 550 Quadratmetern Platz für eine Kleinkind- und eine Kindergartengruppe sowie die tägliche Mittagsbetreuung der Volkschüler*innen bietet. Rund 47 Kinder besuchen täglich die „Bingser Zwergenvilla“. Betreut werden sie von einem 12-köpfigen Team unter der Leitung von Bettina Vallazza. Die Volksschule Bings besteht aus 45 Kindern, die von 6 Lehrpersonen unterrichtet werden. 30 Schüler*innen werden in der Schülerbetreuung betreut.