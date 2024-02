Die zweite Chance genutzt

Pflichtschulabschluss - Zeugnisfeier an der Volkshochschule Götzis am 02.02.2024: Die erfolgreichen Absolventen freuen sich über die Zeugnisse – links Bürgermeister Manfred Böhmwalder, rechts Direktor Stefan Fischnaller.

20 Personen haben an der Volkshochschule Götzis ihren Pflichtschulabschluss nachgeholt.

Österreichweit verlassen jährlich etwa 5.000 Jugendliche das Bildungssystem ohne positiven Abschluss. Schätzungen zufolge gibt es in Österreich mehr als 200.000 Personen ohne positiven Pflichtschulabschluss. Ein positiver Pflichtschulabschluss wird immer stärker zur Voraussetzung, um eine Lehrstelle zu finden und eine Berufsausbildung zu absolvieren. Die grundlegenden Kompetenzen, die mit einem positiven Pflichtschulabschluss verbunden sind, bilden auch eine wichtige Voraussetzung für weitere Lernprozesse im sprachlichen, kulturellen und sozialen Bereich sowie für Zugänge zu höherer Bildung.

An der Volkshochschule Götzis absolvierten im Schuljahr 2023/24 25 Personen den Vorbereitungskurs auf den Pflichtschulabschluss.

Die Zeugnisfeier fand am Freitag, den 2. Februar 2024, an der Volkshochschule in Götzis statt. 20 Absolventinnen und Absolventen durften ihre Gesamtzeugnisse zum Pflichtschulabschluss im Zweiten Bildungsweg entgegennehmen.

Bei den Feierlichkeiten in der Volkshochschule Götzis überreichte VHS Direktor Stefan Fischnaller gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Böhmwalder den Absolventinnen und Absolventen die Abschlusszeugnisse. „Ohne Abschluss kein Anschluss“, sagte VHS-Geschäftsführer Stefan Fischnaller. Er freute sich besonders, dass gerade in dem von der VHS-Götzis durchgeführten gemischten Kurs, mit Jugendlichen aus Vorarlberg, Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen, über 90 % einen positiven Abschluss erreichten. „Dieser Abschluss ist ein sehr positiver Nachweis dafür, dass es gemeinsam am besten klappt. Ein super Projekt, das wir seit Jahren mit viel Herzblut durchführen. Jeder Euro, in die Zukunft junger Menschen, ist gut und richtig investiert und kommt mehrfach zurück,“ so Direktor Stefan Fischnaller.

Zwei Semester lang dauert der kostenlose Pflichtschulabschlusslehrgang mit 6 Abschlussprüfungen an der VHS-Götzis. Der Lehrgang ist vom Europäischen Sozialfonds, dem Land Vorarlberg und dem Bildungsministerium gefördert.

Er richtet sich an Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr und an Erwachsene. Vorausgesetzt werden gute Deutschkenntnisse. Einige Absolventinnen und Absolventen melden sich anschließend für eine Fach- oder Handelsschule an oder besuchen berufsbildende höhere Schulen wie HTL oder HAK. Durch den PSA Abschluss erhöhen sich auch ihre Chancen bei der Lehrenstellensuche enorm.

Sowohl Stefan Fischnaller als auch der Bürgermeister Manfred Böhmwalder unterstrichen in ihren Dankesreden auch die Arbeit der engagierten und professionell arbeitenden Lehrpersonen. Die glücklichen Gesichter bei der Zeugnisverteilung und der anschließenden Feier bestätigen dies.

