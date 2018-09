Die zwei Favoriten kommen aus dem Oberland

Die dritte Leistungsstufe im Vorarlberger Eishockey-Unterhaus startet trotz des Ausstiegs der Bulldogs Dornbirn 2 mit sieben Vertretern in die Saison 2018/19.

Neben dem Überraschungsmeister EC Bad Hornets Feldkirch zählt heuer auch der der Absteiger aus der VEHL2, der EHC Göfis zum Favoritenkreis um den Titel. Der zweite Finalist SC 2000 Lustenau greift wieder an und möchte sich bei den Oberländern aus der Montfortstadt für die knappe Finalniederlage revanchieren.

Die Crashbulls Ravensburg haben mit dem Meister noch eine Rechnung offen, in der Halbfinalserie 2017/18 verlor man Spiel drei nur knapp mit 1:3 und hatte nach einem erfolgreichen Grunddurchgang mit neun Siegen aus 12 Spielen das Nachsehen und verabschiedete sich frühzeitig in die Sommerpause.

Komplettiert wird das Feld durch den zweiten deutschen Verein MTU Pirates aus Friedrichshafen, den HC Torpedo Feldkirch, der endlich mehr als den vierten Rang erreichen möchte, und den Aufsteiger aus Dornbirn, die EC Grizzlys! Besonders bei Letzteren darf man gespannt sein, ob der Schritt in die nächst höhere Liga bezwungen werden kann.

Los geht es am 21. Oktober mit dem Duell Vizemeister gegen Aufsteiger, SC 2000 Lustenau vs. EC Grizzly’s Dornbirn um 13:55 Uhr in der Dornbirner Messehalle.