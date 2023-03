Die Zeit für die Integra drängt

Rainer Keckeis versichert, dass Tag und Nacht an einer Rettung der Integra verhandelt und gearbeitet werde.

„Es war uns ein Teil des Problems bewusst“, erklärt Arbeiterkammerdirektor Rainer Keckeis am Freitagabend in Vorarlberg LIVE im Rückblick auf den Jänner. Damals gab die Integra einen strengen Sparkurs bekannt. „Wir haben gewusst, dass es Liquiditätsprobleme gibt, weil man in den letzten zwei Jahren - um beim Positiven anzufangen - über 1,6 Millionen Euro an Altlasten beglichen hat.“ Der boomende Arbeitsmarkt in Vorarlberg bedeutet auch, dass es weniger Projekte und damit Förderungen für die Integra gibt, daher der Sparkurs für 2023.