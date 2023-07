Die Woche wird sommerlich, aber wechselhaft

Ein wechselhafter Wettercharakter mit Sonnenschein, Schauern und Gewittern wird von Montag bis Donnerstag erwartet, doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Am Freitag wird ein sonniger Tag mit schwachem Hochdruckeinfluss aus dem Westen erwartet.

Montag:

Die Woche beginnt mit einer westlichen bis südwestlichen Strömung. Am Vormittag könnte die Sonne gegen hochnebelartige Restwolken ankämpfen und den Himmel teilweise freilegen, wobei einige lockere Haufenwolken an den Hängen zurückbleiben können. Am Nachmittag werden die Wolken wieder dichter und es könnte zu vereinzelten kleinen Schauern kommen, obwohl viele Orte trocken bleiben dürften. Die Temperaturen reichen von 12 bis 16 Grad in der Früh und von 20 bis 24 Grad am Nachmittag.

Dienstag:

Mittwoch und Donnerstag:

Freitag:

Am Ende der Woche bringt der Freitag pünktlich zum Start in die Sommerferien eine positive Wendung in der Wettervorhersage. Von Westen her kann sich schwacher Hochdruckeinfluss durchsetzen, was die Sonne in Vorarlberg überwiegen lässt. Die Quellwolken, die im Tagesverlauf entstehen, dürften harmlos bleiben und einen sonnigen Abschluss der Woche ermöglichen.