Die Woche startet mit Sonnenschein, doch endet mit ...

Das Wetter soll zu Wochenbeginn sonnig und warm bleiben. Ab Freitag müssen sich Vorarlberger wieder warm anziehen.

Die Woche startet mit Sonnenschein. Mit warmen 14 Grad kann zeitweise sogar die Winterjacke weggelassen werden. Ausgedehnte Wolkenfelder am Morgen lockern am Vormittag auf und machen der Sonne Platz. Spätestens ab Mittag scheint in ganz Vorarlberg die Sonne nahezu ungetrübt.