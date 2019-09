Die Wiesn Trends 2019

Dirndl in Samt und Cord sowie hochgeschlossene Blusen sind in diesem Jahr auf dem Oktoberfest total im Trend.

Ozapft is: Mit erneut zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag, den 21. September, das erste Fass Bier auf der Wiesn angezapft und damit das 186. Oktoberfest eröffnet. Die erste Maß Bier reichte er Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Danach bekamen auch die Wiesn-Gäste in den Zelten das erste Bier. Zehn Minuten nach dem Anzapfen behandelten die Sanitäter die erste "Bierleiche", eine 18-jährige Engländerin. Bis zum 6. Oktober werden gut sechs Millionen Gäste in München erwartet.