Die Weltmeister stehen vor dem vierten Streich im WC

Im Heimturnier wollen die Höchster Radballer mit Platz eins glänzen

7. UCI-Radball-Weltcup 2019 in Höchst

Höchst 1 (Patrick Schnetzer/Markus Bröll) strebt vierten Weltcupsieg in diesem Jahr an

Letztes Heimturnier für Markus Bröll vor seinem Rücktritt

Top-Teams aus 6 Nationen am Start

Qualifikationen für das UCI-Radball-Weltcup-Finale

Radball-Höhepunkt 2019 in der Höchster Rheinauhalle. Am kommenden Samstag werden im letzten Turnier des „UCI- Radball-Weltcup“ die Finalteilnehmer ermittelt. Spitzenmannschaften aus sechs Nationen sind am Start. Die heimischen Teams vom ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst (Patrick Schnetzer/Markus Bröll) und vom RV Dornbirn (Pascal Fontain/Patrick Köck) können frei aufspielen. Höchst 1 liegt im Weltcup ganz vorne, Dornbirn 2 könnte sich mit einem guten Ergebnis noch um einige Plätze verbessern.

Höchst 1 strebt 4. Turniersieg in dieser Saison an - wäre das 2. Team seit Gründung

des Weltcups 2002

Patrick Schnetzer/Markus Bröll (Höchst 1) haben in diesem Jahr bereits 3 Weltcup-Turniere gewonnen. Mit einem Sieg in Höchst würden sie wohl in den „Weltcup-Olymp“ aufsteigen. Erst einmal seit der Weltcup-Gründung 2002 ist es einer Mannschaft gelungen, alle vier Turniere in einem Jahr zu gewinnen. Es waren die Brüder Mike und Steve Pfaffenberger vom RSV Sangerhausen/GER im Jahre 2005. Mit einem Turniersieg würden Schnetzer/Bröll als die erfolgreichsten Weltcup-Sportler aller Zeiten einen neuerlichen Meilenstein setzen.

Zwei Gruppen bestreiten die Vorrunde

In der Gruppe 1 bekommen es Schnetzer/Bröll gleich mit einen schweren Gegner zu tun. Der RV Obernfeld/GER, derzeit wohl eines der stärksten deutschen Radball-Teams, spielt in der gleichen Gruppe. Somit wird wohl der Einzug in die Halbfinale der Papierform nach von diesen beiden Teams bestimmt.

In der Gruppe 2 sind zwei Teams chancenreich für das Halbfinale: die Vize-Weltmeister Gerhard und Bernd Mlady und der RMV Pfungen mit Severin und Benjamin Waibel. Alle anderen Teilnehmer in beiden Gruppen haben aber Außenseiterchancen. Sie benötigen noch wichtige Punkte für eine eventuelle Finalteilnahme.

Mit einer Wild Card starten dieses Jahr die Lustenauer Martin Lingg/Daniel König. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, sind die beiden erfahrenen Sportler immer für eine Überraschung gut.

Die teilnehmenden Mannschaften am 7. UCI Weltcup-Turnier 2019, Höchst/Österreich:

Gruppe 1 RC Höchst 1/AUT Patrick Schnetzer/Markus Bröll

RV Obernfeld/GER André Kopp/Raphael Kopp

HZG Beringen/BEL Brecht Damen/Niels Dirikx

RS Altdorf 2/SUI Claudio Zotter/Simon Marty

RV Lustenau/AUT Martin Lingg/Daniel König

Gruppe 2 RMC Stein/GER Gerhard Mlady/Bernd Mlady

RMV Pfungen/SUI Severin Waibel/Benjamin Waibel

VC Dorlisheim 1/FRA Quentin Seyfried/Benjamin Meyer

RC Svitavka/CZE Jiri Hrdlicka sen./Pavel Loskot

RV Dornbirn 2 /AUT Pascal Fontain/Patrick Köck

Das „2019er“-Weltcup-Finale ist im Jänner 2020

Die Teilnahme am Weltcup-Finale in Möhlin/Schweiz (18.1.2020) erfordert genügend Punkte nach jeweils vier Turnieren. Zu den acht Punktebesten nach vier Ausscheidungsturnieren kommt noch ein Team der Asien-Gruppe und die Wild Card für den Ausrichter. Österreich wird mit zwei Teams im Finale vertreten sein.

UCI-Radball-Weltcup 2019 – Punktestand nach 6 Turnieren/Teilnahme in Höchst

RC Höchst 1/AUT Patrick Schnetzer/Markus Bröll 150 Pkt./3 *) SG Sulz/Dornbirn/AUT Kevin Bachmann/Stefan Feurstein 150 Pkt./4 RMC Stein/GER Gerhard Mlady/Bernd Mlady 140 Pkt./3 *) RSV Waldrems/GER Marcel Schüle/Björn Bootsmann 126 Pkt./4 RMV Pfungen/SUI Severin und Benjamin Waibel 125 Pkt./3 *) RV Obernfeld/GER André und Raphael Kopp 125 Pkt./3 *) RS Altdorf 1/SUI Roman Schneider/Paul Looser 109 Pkt./4 TJ Sokol Zlin/CZE Ludvik Pisek/Miroslav Gottfried 99 Pkt./4 SC Svitavka/CZE Jiri Hrdlicka Sen./Pavel Loskot 88 Pkt./3 *) RS Altdorf 2/SUI Claudio Zotter/Simon Marty 76 Pkt./3 *) VC Dorlisheim/FRA Quentin und Matthias Seyfried 75 Pkt./3 *) MO Svitavka/CZE Pavel Vitula/Pavel Richter 66 Pkt./4 HZG Beringen/BEL Brecht Damen/Niels Dirikx 61 Pkt./3 *) RV Dornbirn 2/AUT Pascal Fontain/Patrick Köck 59 Pkt./3 *)

*) diese Teams starten in Höchst

Letztes Heim-Turnier für Höchst 1 - Markus Bröll beendet mit dem Weltcup 2019 seine außergewöhnliche Laufbahn

Mit diesem Turnier wird man einen erfahrenen Radballer im wohl erfolgreichsten Team der aktuellen Radball-Szene zum letzten Mal auf der Höchster Radballbühne erleben. Markus Bröll beendet mit Jahresende seine lange Karriere. Beruf und Familie sind die Gründe für den Abschied. Natürlich startet er noch beim Weltcup-Finale. Markus Bröll hat bis jetzt 34 Weltcup-Turniere bestritten, dazu stand er noch 7 im Finale. Vier Mal wurde er mit Patrick Schnetzer Weltcup-Gesamtsieger. Sein Partner Patrick Schnetzer wird mit Jahresende zum RV Dornbirn wechseln und stellt sich dort neuen Herausforderungen.

Turnierprogramm:

Samstag, 2.11.2019, Rheinauhalle/Radlerhalle Höchst

ab 11.45 Uhr Vorrundenspiele

ab 19.00 Uhr Finalspiele

ca. 20.45 Uhr Platzierungsspiele um die Platz 1. – 4.

ca. 21.30 Uhr Siegerehrung, Überreichung des Weltcup-Leader-Trikots