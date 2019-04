Die Welt zu Gast in Hittisau

Am 1. Mai findet der Wäldermarkt mit dem Sonderthema „Weite Welt im Wald“ statt.

Hittisau. Mittlerweile hat er längst Tradition – der Wäldermarkt am 1. Mai in Hittisau. Das ganze Dorf verwandelt sich dann in einen großen Marktplatz. Es wird gestaunt, gehandelt, erzählt, gespielt, gesungen und genossen!