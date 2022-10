Die Welle ist vorerst gebrochen

Die Zahl der Coronainfektionen sinkt wieder deutlich. Das zeigt sich nicht nur in der Sieben-Tages-Inzidenz, sondern auch in der Abwasseranalyse, wie der Leiter des Umweltinstituts, Christoph Scheffknecht bei Vorarlberg LIVE erklärt.

Während deutlich weniger getestet wird und dadurch deutlich weniger Neuinfektionen registriert werden, liefert die Abwasseranalyse weiterhin verlässliche Daten. "Wir können Veränderungen feststellen und sehen, ob es einen An- oder Abstieg gibt." Scheffknecht erklärt das an der Kläranlage Hard: "Dort laufen die Abwässer von insgesamt 71.000 Einwohnern, die im Einzugsgebiet leben, zusammen. Damit habe ich die Chance, an diesem Punkt, das Infektionsgeschehen von dieser großen Menge an Einwohnern zu beobachten."