Die Weihnachtsengel vom Rohrbach

Rohrbacher Volksschüler schmückten wieder Christbäume für Dornbirner Firmen.

Dornbirn. „Alle Jahre wieder“, hieß es vergangenen Dienstag im Rohrbach in Dornbirn. Die kreativen Weihnachtswichtel der VS Rohrbach waren erneut im Einsatz und machten Halt in Rhomberg´s Fabrik, um dort wieder einen Weihnachtsbaum mit selbstgebastelten Kreationen zu schmücken. Kurz nach 9.00 Uhr wuselten die Schülerinnen und Schüler der 3a aufgeregt durch das Foyer im Haus E und brachten mit ihrem schön geschmückten Baum innerhalb kürzester Zeit Weihnachtszauber in das Bürogebäude.

Lange Tradition

Die Weihnachtsbaumaktion an der VS Rohrbach ist eine bereits liebgewonnene Tradition, die vom Elternverein organisiert wird und bei der die Schulkinder mit von ihnen geschmückten Christbäumen Freude in Dornbirner Unternehmen bringen. „Alle Schulklassen beteiligen sich an der Aktion und heuer waren somit elf Klassen dabei, um dreizehn Bäume zu schmücken“, erklärte Elternvereinsobfrau Nicole Lechner stolz.

Seit vielen Wochen wurde an der Schule fleißig für das alljährliche Weihnachtsprojekt gebastelt, und die fertige Dekoration konnte sich sehen lassen: Hübsche Weihnachtsengel aus Papier, Schneekugeln aus Wolle und Tannenbäume aus Draht ließen die „Rhomberg-Tanne“ erstrahlen und sorgten für Begeisterung bei den anwesenden Sponsoring-Vertretern von Rhomberg´s Fabrik, Cornelia Sinz-Rhomberg und Michael Haugg. In den nächsten Tagen dürfen sich auch die Rohrbacher Apotheke, die Empire TO Raumausstatter GmbH, NKG Reisen, die Firma Paterno, Saltuari Massage und Wellness, die Sparkasse Rohrbach, der Rohrbacher Spar, die Bäckerei Mangold, die Holzfirma Alois Florian, Bevanda, die Senecura und Gülti Weltfriseure über einen prachtvollen Christbaum freuen.