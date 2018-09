Die Wahlkartengeschichte ist zu Ende

Alle Freisprüche in der Bludenzer Wahlkartencausa sind nun rechtskräftig.

Der letzte Akt ist geschlossen. Am 11. September entschied der Oberste Gerichtshof (OGH) zum letzten Mal etwas im Fall der Wahlwiederholung der Bürgermeisterstichwahl in Bludenz. Er hat die Nichtigkeitsbeschwerde der Innsbrucker Staatsanwaltschaft abgewiesen, womit auch der vierte Freispruch rechtskräftig ist, wie der Bregenzer Rechtsanwalt Bertram Grass den VN bestätigt. Dreieinhalb Jahre nach der Wahl steht also fest: Juristisch haben die Wahlwiederholungen in Hohenems und Bludenz keine Konsequenzen.