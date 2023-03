Die Wälder verpassten das Play-off hauchdünn

Die 3:4-Niederlage in Sterzing besiegelte das vorzeitige Aus in der Meisterschaft.

Andelsbuch/Dornbirn. Für die Cracks vom EC Bregenzerwald ist die Saison in der Alps Hockey League früher als erhofft beendet. Wie in den beiden Vorjahren mussten Kapitän Richard Schlögl & Co. bereits im Pre-Play-off die Segel streichen und wie vor einem Jahr hat lediglich ein Treffer zu Ungunsten der Wälder entschieden. Im Anschluss an eine 2:3-Auswärtsniederlage im ersten Spiel bei den Wipptal Broncos ließ man in einer spannungsgeladenen Partie in Dornbirn trotz eines 0:2-Rückstands nach zwei Dritteln einen 5:4-Sieg in der Overtime folgen. Roberts Lipsbergs avancierte dabei mit seinen drei Treffern zum Matchwinner, je einmal scorten Julius Nyqvist und Julian Zwerger.