Die Wälder treffen auf die Rittner Buam

Die Südtiroler entschieden sich für das Tupamäki-Team als Viertelfinal-Gegner.

Andelsbuch, Dornbirn Die sowohl im Grunddurchgang als auch in der in der Masterround überlegenen und als Titelfavorit Nummer eins gehandelten Rittner Buam haben am Sonntagvormittag den EC Bregenzerwald als Gegner im Play-off-Viertelfinale in der Alps Hockey League ausgewählt. Nun geht es in einer „best of seven“-Serie darum, welche Mannschaft als erste vier Siege verbuchen kann. Nach der Auswärtspartie am Dienstag haben Kapitän Richard Schlögl & Co.am kommenden Donnerstag, 7. Februar um 19.30 Uhr Heimrecht im Dornbirner Messeeisstadion.