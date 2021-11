Die Wälder "Torfabrik" lädt zum nächsten Heimspiel

Gegen das KAC Future-Team soll die Erfolgsserie prolongiert werden.

Die Wälder sind momentan die Tormaschinerie der Liga. In den bisherigen elf Partien, von denen sieben gewonnen wurden, ließ man 47 Mal das gegnerische Netz zappeln. Das bedeutet eine durchschnittliche Ausbeute von 4,3 Treffern pro Spiel und ist der Spitzenwert in der Alps Hockey League.

In dieser Tonart soll es am kommenden Freitag, 5. November weitergehen. Ab 19.30 Uhr ist das Future Team vom Traditionsclub KAC – mit sieben Matches und vier Punkten mehr auf Platz fünf – in der Dornbirner Messeeishalle zu Gast. Gerne erinnert man sich im ECB-Lager an das Hinspiel in Klagenfurt, das man mit 9:3 für sich entscheiden konnte. Tags darauf steht bereits die Auswärtspartie beim Tabellennachbar S.G. Cortina Hafro auf dem Programm.