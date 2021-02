Die Wälder strauchelten doppelt

Nach zwei Niederlagen wollen die Cracks nun zuhause als Sieger vom Eis gehen.

Andelsbuch/Dornbirn. Die Auftritte des EC Bregenzerwald in der Alps Hockey League waren seit Mitte Jänner lediglich einmal von Erfolg gekrönt. Einem Heimsieg gegen den HC Fassa stehen sechs Niederlagen gegenüber. Zuletzt mussten sich Kapitän Daniel Ban & Co. daheim gegen Cortina Hafro und danach auswärts bei den Rittner Buam, obwohl man in beiden Partien in Führung lag, geschlagen geben.

Auf Augenhöhe

Gegen Cortina agierten die Wälder – wie auch schon mehrfach zuvor – bis wenige Minuten vor der Schlusssirene auf Augenhöhe, dennoch setzte es eine 2:4-Niederlage. Die Treffer der Tiger erzielten Julian Metzler (15./zum 1:0) und Simon Wolf (33./zum 2:1).

Drei Tage darauf setzte es in Ritten eine 3:6-Niederlage. Tuukku Rajamäki brachte die Cracks von Coach Markus Juurikkala bereits nach 16 Sekunden mit 1:0 in Front, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte Philipp Pöschmann die neuerliche Führung (32.). Danach zogen die Südtiroler auf 4:2 davon, aber nach dem 3:4 durch Roberts Lipsbergs (44.) keimte noch einmal Hoffnung im ECB-Lager auf. Den Hausherren gelangen allerdings zwei weitere Treffer zum 6:3-Endstand. „Wir zeigten in beiden Spielen viele gute Szenen, haben jedoch in der Defensive zu viel zugelassen“, sah es der Trainer.

Zweimal Heimrecht