Die Wälder stehen erstmals im Play-off

Der EC Bregenzerwald belegte nach dem Grunddurchgang Platz fünf.

Andelsbuch, Dornbirn Zum ersten Mal seit der Gründung der Alps Hockey League haben die Wälder Eishockeycracks den Einzug in das Play-off-Viertelfinale geschafft. Trotz der vier Niederlagen in den vergangenen sechs Partien konnten Kapitän Richard Schlögl & Co. nach Abschluss des Grunddurchgangs den Startplatz in der Masterround mit Rang fünf untermauern. „Unser Saisonziel hatten wir bereits zwei Runden vor Schluss erreicht, deshalb war gegen Gröden und die Wipptal Broncos die Luft ein wenig heraußen. Im zweiten Teil der Meisterschaft werden wir uns wieder am Riemen reißen“, gab Präsident Guntram Schedler zu Protokoll.

Zuvor steht am kommenden Mittwoch und Samstag das Halbfinale in der Österreichischen Meisterschaft auf dem Programm. Dabei bekommt es die Truppe von Trainer Jussi Tupamäki mit den Red Bull Hockey Juniors aus Salzburg zu tun. Das Hinspiel geht am kommenden Mittwoch, 10. Jänner um 19.30 Uhr in der Dornbirner Messeeishalle über die Bühne, am Samstag, 13. Jänner kommt es zum Rückspiel in der Mozartstadt. Zu dieser Partie wird eine Fanfahrt organisiert, für die sich Interessierte unter der Telefonnummer 0664 4694799 anmelden können.