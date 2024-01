Die Wälder starten in die Masterround

Zum Auftakt stehen zwei Heimspiele auf dem Programm.

Andelsbuch, Dornbirn Die Cracks vom EC Bregenzerwald spielen die beste Alps Hockey League-Saison seit ihrem Bestehen. Der Play-off-Platz ist fixiert, nun geht es in einer Hin- und Rückrunde der sechs erstplatzierten Teams nach dem Grunddurchgang um das „Pickrecht“. Die ersten vier Mannschaften im Anschluss der zehn Partien dürfen aus dem Vereinen der Ränge fünf bis acht einen Gegner für das Viertelfinale auswählen. Ab diesem Zeitpunkt geht es dann darum, wer zuerst vier Siege (best of seven) auf seinem Konto hat.

Die Tiger, die sich zuletzt im Halbfinale der Österreichischen Meisterschaft den Red Bull Juniors erst in der Overtime geschlagen geben mussten, bekommen es in der ersten Runde erneut mit den Jungbullen aus Salzburg zu tun. Face-off ist am kommenden Mittwoch, 17. Jänner um 19.30 Uhr in der Dornbirner Messeeishalle. Am Samstag, 20. Jänner zur selben Zeit hat die Truppe von Coach Jussi Tupamäki erneut Heimrecht und zwar gegen die SG Cortina Hafro.