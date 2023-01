Die Wälder spielen um den Finaleinzug

Die Wälder peilen gegen den EK Zell am See den Finaleinzug an.

Die Wälder peilen gegen den EK Zell am See den Finaleinzug an. ©siha

Im Halbfinale der Österreichischen Meisterschaft heißt der Gegner Zell am See.

Andelsbuch/Dornbirn. Nach der Niederlagenserie in der Alps Hockey League, die sicherlich auch den vielen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen geschuldet war, ist der EC Bregenzerwald jetzt in der Österreichischen Meisterschaft gefordert. Der Titelverteidiger bekommt es im Halbfinale mit den Eisbären vom EK Zell am See zu tun.

Drei Pleiten in Serie

Zum Abschluss des Grunddurchgangs setzte es für die Wälder drei Pleiten in Folge, wodurch die Cracks von Trainer Markus Juurikkala in der Abschlusstabelle noch auf den zwölften Platz zurückfielen. Zuletzt setzte es gegen die Wipptal-Broncos ohne zehn Stammkräfte – darunter alle Legionäre – eine bittere 0:8-Heimklatsche. „Ich kann den übrig gebliebenen Spielern keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben“, resümierte der Trainer. Somit startet man ohne Bonuspunkte in die Qualifikationsrunde, in der ab Mitte Jänner vorerst weitere acht Partien auf dem Programm stehen.

Erstes Semifinale zuhause