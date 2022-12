Die Wälder sinnen gegen Kitzbühel auf Revanche

Andelsbuch/Dornbirn. Zum Meisterschaftsauftakt musste sich der EC Bregenzerwald bei den Kitzbüheler Adlern denkbar knapp mit 5:6 in der Overtime geschlagen geben. Am Samstag, 10. Dezember haben Kapitän Richard Schlögl & Co. auf heimischem Eis die Chance auf Wiedergutmachung.

Spielbeginn in der Dornbirner Messeeishalle ist um 19.30 Uhr.