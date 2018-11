Die Wälder schossen sich für das Derby warm

Drei Tage vor dem Derby gegen VEU Feldkirch siegt der EC Brgenzerwald gegen Fassa klar.

Mit offenen Visieren starteten der EC Bregenzerwald und die Fassa Falcons in das Alps Hockey League Rückspiel. Im ersten Powerplay kamen die Heimischen zu guten Chancen, der Torerfolg ließ allerdings noch auf sich warten. In der neunten Minute gab es für die Gäste aus Canazei ein Überzahlspiel. Zwei Tore fielen in dieser Zeit, den Anfang machten hier allerdings die Wälder. Daniel Ban schloss einen Konter in der 10 Minute mit dem 1:0 ab. Die Antwort der Falken folgte allerdings postwendend. Gran glich 12 Sekunden später bereits wieder aus, womit Geburtstagskind Felix Beck erstmals an diesem Abend hinter sich greifen musste. Im Anschluss gelang Bernhard Fechtig sein erster Saisontreffer. Mit einem Blueliner überwand er Scola. (16.)

Im letzten Abschnitt kam die Tormaschinerie der Juurikkala Schützlinge dann richtig ins Laufen. Christian Haidinger erzielte im Powerplay das vielumjubelte 4:2. (44.) In der 46. Minute konnte Daniel Ban zum zweiten Mal an diesem Abend scoren. Alleine vor dem Kasten wartete er den Pass von Bruder Christian und Thomas Vallant ab und gab den entscheidenden Richtungswechsel. Auch der Wälder Kapitän brach endlich seine Torsperre. Henrik Neubauers Schuss wurde noch von den Schonern gestoppt, Christian Ban schlenzte den Rückpraller aus kurzer Distanz dann in die Maschen. (53.) In den letzten Sekunden wäre zwar ein siebter Treffer drinnen gewesen, doch dem weinte Markus Juurikkala keine Träne nach: „Es war ein Spiel, dass wir gewinnen mussten, was die Statistik, die Ausgangslage in der Tabelle, einfach alles angeht. Und das ist mental sehr schwierig für eine junge Mannschaft. Man hat es im ersten Drittel gemerkt, aber dann haben wir endlich aus unseren Chancen Tore gemacht. Jetzt sind wir bereit für das Derby. Wenn wir einen guten Tag erwischen, sind auch hier Punkte möglich.“