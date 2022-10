Die Wälder peilen den nächsten Heimsieg an

Der EC Bregenzerwald will den Ausrutscher gegen Meran vergessen machen.

Andelsbuch/Dornbirn. Nach zwei Niederlagen hintereinander möchten die Wälder am kommenden Dienstag im Heimspiel gegen den HC Gröden auf die Siegerstraße zurückkehren. Das wäre auch notwendig, um den Anschluss an das vordere Tabellendrittel der Alps Hockey League nicht zu verlieren.

Am vergangenen Mittwoch zeigten sich Kapitän Richard Schlögl & Co. gegen das Schlusslicht vom HC Meran nicht von ihrer besten Seite. Trotz einer 2:0-Führung, für die Felix Zipperle (15.) und Adem Kandemir (20.) gesorgt hatten, setzte es eine 3:4-Niederlage in der Overtime. Den dritten Treffer für die Heimischen erzielte Julian Zwerger zum 3:3 in der Schlussminute der regulären Spielzeit.