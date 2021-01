Die Wälder Paradelinie kann Kitzbühel alleine schlagen

Im Heimspiel von EC Bregenzerwald gegen die Tiroler wollen die Legionäre den Unterschied ausmachen.

Am Mittwoch, den 30. Dezember endete die Siegesserie des EC Bregenzerwald. Im Vorarlbergderby gegen den EHC Lustenau mussten sich die „Wälder“ erstmals nach sieben Siegen am Stück wieder geschlagen geben. Kitzbühel wiederum hat eine Niederlagenserie zu Buche stehen.

Die Tiroler haben die letzten fünf Spiele allesamt verloren. Zuletzt setzte es zwei Pleiten gegen die VEU Feldkirch (1:2 & 2:3). In der Tabelle ist der KEC lediglich auf dem 13. Platz, mit 15 Punkten und somit im Moment außerhalb der Playoff-Plätze. Der ECB ist Tabellensiebenter mit 25 Punkten. Beide Teams standen sich in dieser Saison schon drei Mal gegenüber. Im Return-2-Play gewann Kitzbühel klar mit einem Gesamtscore von 9:4. Im darauffolgenden Duell gelang Bregenzerwald ein 3:1-Auswärtssieg. Es war der siebente Sieg der „Wälder“ über die „Adler“ im 17. AHL-Duell.

Markus Juurikkala ist überzeugt, dass die Mannschaft aus der Derbyniederlage

in Lustenau gelernt hat: „Am Mittwoch konnten wir nicht unser volles

Potential abrufen. Wir haben daraus gelernt, werden versuchen gleich im ersten

Spiel des neuen Jahres, alles umzusetzen. Wir arbeiten weiterhin hart an uns.

Frohes neues Jahr übrigens, wir hoffen euch wirklich bald in der Halle wieder

zu sehen.“