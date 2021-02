Die Wälder können doch noch gewinnen

Nach dem 4:2-Sieg gegen den HC Fassa ist Cortina zu Gast.

Andelsbuch/Dornbirn. Die letzten drei Niederlagen in der Alps Hockey League hatten die Cracks vom EC Bregenzerwald jeweils erst in der Schlussphase einstecken müssen. Nun ist das Team von Trainer Markus Juurikkala aber wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Falken aus Fassa, die zuletzt mit starken Leistungen aufwarten konnten, mussten in der Dornbirner Messeishalle Federn lassen und mit einer 2:4-Niederlage die Heimreise antreten.