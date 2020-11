Die Wälder heimsten die ersten Punkte ein

Daniel Ban & Co. boten zwei Spitzenteams die Stirn und haben nun zweimal Heimrecht.

Andelsbuch/Dornbirn. Mit einem wahren Kraftakt haben sich die Cracks vom EC Bregenzerwald für die 1:9-Schlappe gegen die Red Bull Juniors zu Beginn der Meisterschaft revanchiert. Im Retourspiel in der Dornbirner Messeeishalle war man – mit Ausnahme von der Anfangsphase – das bessere Team und siegte verdient mit 4:2. „Man of the Match“ war Neuzugang Roberts Lipsbergs, der zwei Treffer und ebenso viele Assists beisteuerte. Mit dem Letten, der zuletzt für Dinamo Riga in der KHL, der höchsten Spielklasse Russlands, spielte, werden die Wälder noch viel Freude haben. Die weiteren Tore gegen die Mozartstädter erzielten Daniel Ban und Lukas Löfquist.

Achtungserfolg

Auch beim Antreten in Slowenien bei Titelanwärter HC Jesenice schaffte das Team von Trainer Markus Juurikkala ein beachtliches Ergebnis. Nach 60 Minuten und der Overtime lautete der Spielstand 1:1. Dank einer Glanzleistung der beiden Keeper Felix Beck auf Seiten der Wälder beziehungsweise Us Zan dauerte es bis zum Schlussabschnitt, ehe die ersten Treffer fielen. Dann brachte Julian Metzler die Gäste in Front (44.), die Hausherren schafften jedoch wenig später den Ausgleich (47.) und hatten schließlich im fälligen Penaltyschießen das bessere Ende für sich. Vier Punkte aus diesen beiden schweren Partien können sich wirklich sehen lassen, so sah es auch der Trainer: „Auf diesen beiden Ergebnissen lässt es sich aufbauen, wir sind auf einem guten Weg.“

Heimdoppel