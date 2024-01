Die Wälder empfangen den Titelaspiranten

Andelsbuch, Dornbirn „Außer Spesen nichts gewesen“ hieß es für den EC Bregenzerwald in Bezug auf die beiden Auswärtspartien gegen die Wipptal Broncos sowie die Zeller Eisbären. In beiden Spielen mussten die Cracks von Trainer Jussi Tupamäki nämlich die Segel streichen.

In Sterzing setzte es eine 3:6-Niederlage, in Zell am See verlor man mit 2:5. Somit liegen die Tiger nach wie vor mit zwei Punkten aus vier Begegnungen auf dem sechsten und letzten Platz in der Masterround.