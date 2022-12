Die Wälder empfangen den Tabellenführer

Am kommenden Samstag gastiert der HDD Jesenice in Dornbirn.

Andelsbuch/Dornbirn. Nur ungern erinnern sich die Cracks vom EC Bregenzerwald an das letzte Aufeinandertreffen mit Jesenice, setzte es doch eine schmerzliche 0:6-Auswärtsniederlage. Am Samstag, 17. Dezember kommt es um 19.30 Uhr zum nächsten Duell mit den Slowenen, dieses Mal aber in der Dornbirner Messeeishalle. Erneut dürfe es ein schwieriges Unterfangen werden, führen die Gäste doch überlegen die Tabelle in der Alps Hockey League an. Gleich 19 der 21 bisherigen Partien konnte Jesenice für sich entscheiden.