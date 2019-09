Die Wälder Eishockeycracks möchten die ersten Punkte einfahren

Trotz der Niederlagenserie ist eine Leistungssteigerung erkennbar.

Andelsbuch/Dornbirn. Nicht nach Wunsch ist der EC Bregenzerwald in die neue Saison gestartet. In der AHL-Meisterschaft setzte es zum Beginn zwei deutliche Niederlagen gegen Cortina und Lustenau. In der Österreichischen Meisterschaft bot man auswärts sowohl Feldkirch als auch Lustenau Paroli, dennoch mussten sich die Wälder jeweils geschlagen geben.