Die Vorarlberger Woche beginnt mit Schnee und Regen

Schwarzach - Nach den Schneefällen am Sonntag, die erstmals diesen Winter auch ergiebig das Rheintal erreichten, schneit es am Montag leicht weiter.



Besonders kalt war es am Montag Morgen in Vorarlberg nicht. Die Temperaturen lagen durchwegs knapp unter Null, selbst im bekannt kalten Lech am Arlberg fiel der Morgenfrost laut Messung um acht Uhr mit -8,4 Grad eher moderat aus. Für Bregent wurden sogar 0,6 Grad im Plus gemessen.

Sonntags-Schnee: Schaufeln vor dem Fußball-Match Während Fans und Funktionäre des SCR Altach am Sonntagvormittag den Rasen für das Fußballspiel am Nachmittag freischaufeln mussten, hatten die Kinder ihre helle Freude mit dem ersten Schnee.

Wetter am Montag Es ist heute meist stark bewölkt bis bedeckt. Der Nebel im Rheintal löst sich aber tagsüber auf. Da und dort kann es vormittags schon leicht schneien, teils bleibt es aber noch trocken. Ab dem mittleren Nachmittag ist aber verbreitet etwas Schneefall und unterhalb 600 bis 800m etwas Regen dabei. In der Nacht auf Dienstag bald wieder trocken. Höchstwerte: 0 bis 4 Grad.

Die Nacht auf Dienstag Eine schwache Störung bringt abends und in den ersten Nachtstunden verbreitet ein paar Zentimeter Neuschnee über etwa 800 m, darunter ein wenig Regen. Bald ist es aber trocken und in der zweiten Nachthälfte klart es auf, in den Niederung kann aber Nebel zurück bleiben. Tiefstwerte: -8 bis -1 Grad.

Sonne am Dienstag Hochdruckwetter setzt sich durch. Nebel am Bodensee und in Rheindelta ist wahrscheinlich. Auch im übrigen Rheintal ist Nebel oder Hochnebel nicht ganz ausgeschlossen, eher klart es aber auf. Abseits dieser Nebelgebiete wird es sehr sonnig; ein paar dünne, hochliegende Wolkenfelder stören kaum. Dazu leichte Plusgrade am Nachmittag. Tiefstwerte: -8 bis -1 Grad. Höchstwerte: 2 bis 6 Grad.

Milde Temperaturen am Mittwoch Trocken und besonders in mittleren Lagen milder als zuletzt. Wolkenfelder ziehen über die Gipfel. Gelegentlich dürfte die Sonne dabei durchkommen. Dazu wird es in der Höhe föhnig. Tiefstwerte: -6 bis -2 Grad. Höchstwerte: 2 bis 7 Grad.