Die Vorarlberger Feuerwehren haben gewählt

Anlässlich des Verbandstages haben die Delegierten der Feuerwehren am Freitag, den 19. April, im Montforthaus in Feldkirch ihre Funktionäre für die nächsten fünf Jahre gewählt.

5.496 Einsätze im Jahr 2023

In seinem Bericht konnte der Landesfeuerwehrinspektor auf die im Jahr 2023 abgewickelten 5.496 Einsätze verweisen. Im Schnitt mussten die Feuerwehren somit 15x pro Tag ausrücken, um Menschen in Not zu helfen. Damit die freiwilligen Feuerwehren auch in Zukunft über ausreichend Personal verfügen, ist die Jugendarbeit in den Feuerwehren eine wesentliche Säule. Mit über 1.000 Jugendlichen, die in 94 Feuerwehrjugendgruppen auf den aktiven Dienst vorbereitet werden, sind die Feuerwehren auf einem sehr guten Weg, verweist der Landesfeuerwehrinspektor.