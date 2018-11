"Die Vielfalt bietet große Chancen"

Bernadette Hammerer über die Perspektiven, die eine Lehre bei illwerke vkw eröffnet.

Morgen, Freitag 9. November, von 16 bis 19 Uhr, informiert illwerke vkw in Bregenz (Weidachstraße 6) sowie Vandans (Anton-Amann-Straße 12) über das Angebot, das man Lehrlingen macht. Vorgestellt werden dabei die technischen Lehrberufe: Elektrotechniker, IT-Techniker und Informatiker (Bregenz und Vandans) sowie Metalltechniker und Seilbahntechniker (nur im Montafon).

Die Lehrlinge im größten Vorarlberger Energieunternehmen erwartet neben einer zukunftsträchtigen Ausbildung in sieben Lehrberufen auch ein vielfältiges Angebot an Zusatzleistungen und eine Anstellungsgarantie – jeder Lehrling erhält mit dem Lehrabschluss ein Übernahmegebot des Energieunternehmens. Die VN hat sich mit Bernadette Hammerer, über die Lehre bei illwerke vkw unterhalten.

Welchen Stellenwert haben die die Lehrlinge für illwerke vkw?

Hammerer: Uns liegen die jungen Talente sehr am Herzen. Sie sind unsere Zukunft, unsere Fachkräfte von morgen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels erhält die Ausbildung eigener Talente noch einmal mehr an Bedeutung. Ziel ist es, Kompetenz, Wissen und Know-how dauerhaft bei illwerke vkw zu halten bzw. zu entwickeln.

Wie viele Lehrlinge nehmen Sie im kommenden Jahr auf, wie viele absolvieren derzeit ihre Lehre?

Hammerer: illwerke vkw bildet mehr als 100 Lehrlinge aus. Jedes Jahr starten rund 30 neue Lehrlinge ihre Ausbildung in den Berufen Elektrotechnik, Metalltechnik, IT-Technik, Informatik, GIS-Technik, Büro und Seilbahntechnik.

Warum sollten sich junge Menschen ausgerechnet für eine Lehre bei illwerke vkw entscheiden?

Hammerer: Wir setzen auf persönliche Stärken und Teamgeist. Wir begleiten und entwickeln sie mit einer ausgezeichneten fachlichen Ausbildung und einem zugeschnittenen Seminarprogramm. Mit unserem Übernahmeangebot nach der Lehre setzen wir ein klares Zeichen und bieten Perspektive.

Was erwarten Sie vom „perfekten“ Lehrling?

Hammerer: Den perfekten Lehrling gibt’s nicht und erwarten wir auch nicht. Uns ist wichtig, die jungen Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Wir setzen dabei auf persönliche Stärken und Teamgeist. Lehrzeit ist Lernzeit, in der Jugendliche zu jungen Erwachsenen werden. Um gemeinsam erfolgreich zu sein, braucht es Motivation, Interesse, Freude am Lernen und auch Durchhaltevermögen, denn auch die Lernzeit ist von kleinen und größeren Herausforderungen, die es als Chance zu nutzen gilt, geprägt. Für unser Ausbilderteam ist die Zusammenarbeit mit jungen Kollegen Berufung. Wir begeistern uns, Auszubildende auf ihrem Weg zu begleiten und zu stärken.

Sie bieten eine Anstellungsgarantie – wie funktioniert das?

Hammerer: Die große Vielfalt des Unternehmens bietet die Chance, unterschiedlichste Abteilungen kennen zu lernen.

Die Jugendlichen arbeiten und lernen in den Bereichen Wasserkraft und Kraftwerkstechnik, IT, Energienetze, E-Mobilität, Kundenservice oder Seilbahntechnik. Es gilt, persönliche Stärken zu erkennen und Interessen zu wecken. Unsere Lehrlinge erhalten bereits zu Ausbildungsbeginn die Perspektive nach ihrer Ausbildung, mit einem Jobangebot in der Tasche ihre berufliche Laufbahn beim größten Energiedienstleister Vorarlbergs zu starten.

Am Freitag sind die Lehrlings-Infoabende in Vandans und Bregenz: Was erwartet dort die jungen Menschen?

Hammerer: Zwischen 16 und 19 Uhr haben Jugendliche, ihre Eltern, Freunde usw. die Gelegenheit, sich ein persönliches Bild von unserer ausgezeichneten Ausbildung in unseren Lehrwerkstätten Bregenz bzw. Vandans zu verschaffen. Interessierte bekommen Einblick in die technischen Ausbildungsplätze und lernen unsere Ausbilder und Lehrlinge kennen. Sie erfahren alles über die Vorteile und Chancen einer Lehre in unserem Unternehmen.

Zur Person Mag. Bernadette Hammerer

MSc Ausbildungsleiterin

Geboren: Jahrgang 1984

Laufbahn: seit 2011 bei illwerke vkw mitverantwortlich für Recruiting und Ausbildung, seit 2018 Ausbildungsleiterin Familie verheiratet

Lehrberufe Infotag » Elektrotechniker (Bregenz & Vandans)

» Metalltechniker (Vandans)

» Seilbahntechniker (Vandans)

» IT-Techniker, Informatiker (Bregenz)

>>www.lehrlinge.illwerkevkw.at<< Die Vorteile einer Lehre bei illwerke vkw • Übernahmeangebot bei Lehrabschluss

• Beste Ausbildung in Berufen der Zukunft

• Attraktives Einkommen von Anfang an

• Interessante Workshops, Seminare, Schulungen und Lehrfahrten

• Interne Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung

• Prämien für sehr gute schulische und betriebliche Leistungen

• Spannende Ausbildung durch verschiedene Fachbereiche

• Moderne Lehrwerkstätten, Arbeitsmittel und –bekleidung

• Möglichkeit zur Lehre mit Matura

• Top ausgebildete Lehrlings¬ausbilder

• Austauschprogramme und Ausbildungsverbünde

• Saisonkarte Golm, Lünersee, Silvretta Bielerhöhe

• Folgende Lehrberufe werden beim Infotag vorgestellt:

– Elektrotechniker/in (Bregenz & Vandans)

– Metalltechniker/in (Vandans)

– Seilbahntechniker/in (Vandans)

– IT-Techniker/in, Informatiker/in (Bregenz)

• Highlights in Vandans:

Einblick in die Technische Instandhaltung

Foodtruck

• Highlights in Bregenz:

„luaga, losna, werkla“

Technik-Luft schnuppern! Werde selber aktiv und bastle mit in unserer Lehrwerkstatt!

• Wo?

Vandans, Anton-Amann-Straße 12

Bregenz, Weidachstraße 6