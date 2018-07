Die vielen Arenen des Kurt P.

Das Sammeln ist eine große Leidenschaft von Kurt Prenner-Platzgummer. In einem Lagerhaus mit zwei Stockwerken in Lochau hat er seine Schätze zusammengetragen.

Derzeit steht passend zur laufenden Weltmeisterschaft in Russland König Fußball im Mittelpunkt des Interesses. Denn der gebürtige Oberösterreicher ist auch „Herr über hundert Stadien“, wie er selbst sagt. Fußballspiele aller Art von Tipp-Kick bis hin zu Tisch-Wuzzlern hat er über die Jahre gesammelt.

Im Bregenzer Kaufhaus GWL werden diese derzeit ausgestellt. Noch bis 14. Juli ist die Schau zu sehen. Davor geht am 11. Juli (13 bis 15 Uhr) ein Tipp-Kick-Torwandschießen über die Bühne. Am 12. Juli gibt Prenner-Platzgummer um 13 Uhr eine Führung durch seine Schaustücke. Anschließend wird unter dem Motto „Und was sammelst du?“ diskutiert.