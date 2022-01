Die verlorenen Punkte in Cortina nun abholen

EHC Lustenau gastiert beim Italienischen Spitzenclub Cortina.

Schlag auf Schlag geht es für den EHC Lustenau in der zweiten Phase des AHL Grunddurchgangs weiter. Schon am Samstag gastieren die Löwen beim S.G. Cortina. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Nach dem verpatzten Auftakt mit der 1:3 Heimniederlage gegen Asiago bleibt den Lustenauern nicht viel Zeit zum Grübeln. Mit dem S.G. Cortina wartet der nächste schwere Gegner auf den EHC. Auch die Venetier starteten mit einer Niederlage in diese zweite Phase und mussten sich zu Hause den Rittner Buam mit 0:4 geschlagen geben. Dies bedeutet, dass beide Teams auf einen Punktezuwachs angewiesen sind, um weiterhin im Rennen um die Top-Vier-Platzierungen nicht schon frühzeitig ins Hintertreffen zu geraten.

Schon zweimal kreuzten die beiden Mannschaften in dieser Saison die Klingen. Bei beiden Spielen behielt jeweils die Heimmannschaft die Oberhand. Lustenau gewann das Heimspiel Ende Oktober mit 2:1. Auswärts musste sich Lustenau Ende Dezember mit 1:3 geschlagen geben. Beide Teams agieren aus einer stabilen Verteidigung, haben jedoch in der Offensive ihre Probleme. Dies unterstreichen die letzten Ergebnisse beider Mannschaften in der Liga. Auch bei diesem Aufeinandertreffen ist nicht mit einem Torfestival zu rechnen.