Die Unbesiegten und die noch Sieglosen

Mit Au (1. LK), Höchst 1b (2. LK), Altenstadt Juniors (3. LK) und Schwarzach (5. LK) sind noch vier Kampfmannschaften in dieser Meisterschaft 2023/2024 unbesiegt. Au im hinteren Bregenzerwald mit Trainer Alexander Muxel hat das Kunststück bislang zu Wege gebracht und im Vorjahr Meister der 2. Landesklasse mit großem Vorsprung zu werden und nun auch in einer höheren Spielklasse die Nummer eins darzustellen. Mit Goalgetter Mario Hager, der ein Dutzend Tore erzielte, stellt der Wälderklub auch bislang den besten Scharfschützen im gesamten Ländle-Amateurfußball. Allerdings muss Mario Hager die Nummer eins als Topscorer mit dem Schwarzacher Felix Schneider teilen. Schwarzach hat sich dazu entschieden heuer wieder als eigenständiger Verein am VFV-Meisterschaftsbetrieb teilzunehmen und in der untersten Spielklasse neu durchzustarten. 36 Tore in sechs Partien sprechen für Schwarzach bislang eine deutliche Sprache. Noch sieglos in dieser Meisterschaft sind Sulzberg, Bizau (beide Vorarlbergliga), Lauterach 1b (1. LK), Fußach 1b (3. LK) und Wolfurt/Kennelbach 1c (5. LK).