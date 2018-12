Die Tür geöffnet

Ende November besuchten die Viertklässler der Klostertaler Volksschulen die Mittelschule.

Am 28. und 29. November hatten die Volksschüler des Klostertales wieder Gelegenheit, die Vielseitigkeit der Mittelschule Klostertal kennenzulernen, sich zu informieren, bei Workshops einiges auszuprobieren und die Schule von ihren vielen interessanten Seiten kennenzulernen. Während eines abwechslungsreichen Vormittages konnten sie im Turnsaal einen Hindernisparcour absolvieren, im Physiksaal experimentieren und im Werkraum ein kleines Werkstück anfertigen. Außerdem durften sie in der Schulküche Knuspereien backen, in der Schulbücherei schmöckern, im Informatikraum am Computer Grafikprogramme ausprobieren und im Musiksaal ein Lied erlernen. Dabei wurden sie von Schülern der vierten Klassen betreut und begleitet. Sie hatten auch die Möglichkeit, den Unterricht in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik zu besuchen und mit den Schülern der Mittelschule gemeinsam zu lernen. Ebenso waren die Eltern eingeladen, ihre Kinder zu begleiten und sich über die verschiedenen Bildungsangebote zu informieren. Die Tage der offenen Tür boten interessante Einblicke für angehende Mittelschüler und deren Eltern. Direktor Gert Hronek und sein Team freuten sich über die Begeisterung der Volksschüler.