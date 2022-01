Die Trauben beim Rekordmeister hängen hoch

Dornbirn Bulldogs gastiert beim Champion KAC und Punkte sind nur schwer möglich.

ICE Hockey League

Fr, 28.01.2022, 19.15 Uhr: EC-KAC – Dornbirn Bulldogs

Referees: HRONSKY, NAGY, Kis-Kiraly, Konc.



Nach drei Heimspielen innerhalb von fünf Tagen – und vier von neun möglichen Punkten – treten die Dornbirn Bulldogs in der Fremde an, gastieren beim EC-KAC. Von ihren letzten zehn Auftritten in der Klagenfurter Stadthalle konnten die Vorarlberger nur zwei gewinnen, eines davon nach Shotout. Die bisherigen drei Saisonvergleiche dauerten alle länger als 60 Minuten: Der KAC gewann zweimal nach Overtime, der DEC einmal nach Shootout. Der amtierende Meister hat zuletzt daheim starke Leistungen gezeigt und drei Siege – mit einer Tordifferenz von 19:3 – en suite eingefahren. Dornbirn kann mit einem Treffer als drittletztes Team die 100-Tore-Marke durchbrechen. Die Vorarlberger sind aber auch jenes ICE-Team das mit 3,68 die meisten Gegentreffer pro Spiel hinnehmen muss. Der KAC überragte zuletzt in Unterzahl, musste in den letzten zehn Spielen nur zwei Treffer bei numerischer Unterlegenheit hinnehmen (33/35). Jakob Holzer, Nick Petersen, Thomas Koch, Dennis Sticha und Johannes Bischofberger fehlen den „Rotjacken“ nach wie vor. Goalie Sebastian Dahm bestreitet am Freitag sein letztes Spiel für Klagenfurt vor seiner Olympia-Teilnahme mit Dänemark.