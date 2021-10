Die Torhüter Godula und Wohlgenannt hielten ihren Kasten rein

Das VN.at Eliteligspiel zwischen FC Wolfurt und FC Rotenberg endet torlos.

„Wir waren dem Sieg sogar noch näher als Wolfurt. Haben in der Defensive eine sehr gute Leistung gebracht. Sind mit dem Punkt auf fremden Platz zufrieden. Es waren schwierige Platzverhältnisse“, sagt FC Rotenberg Trainer Jürgen Maccani nach dem torlosen Spiel am Sportplatz an der Ach in der Hofsteiggemeinde. Vergeblich warteten 500 Zuschauer auf einen Torerfolg. Die starken Abwehrreihen dominierten das Geschehen. Beide Mannschaften fanden nur sehr wenige gute Einschussmöglichkeiten vor. Der Hausherr hatte in Hälfte eins nach Chancen durch Idiano Lima Rosa dos Santos (21.), Aleksandar Umjenovic (23.) und Benjamin Neubauer (42./Kopfball) in Führung gehen müssen. Die Wälder spielten aber gut mit und in der Schlussphase vergab Elvis Alibabic (74./76.) gleich zwei Hochkaräter zum möglichen Auswärtssieg beim heimstarken Wolfurt. Die Nullnummer hilft in der Tabelle eigentlich niemand so richtig weiter. Wolfurt hat fünf Zähler Rückstand auf einen Aufstiegsplatz und ist Dritter. Rotenberg sammelt kräftig Punkte für den erbitterten Abstiegskampf im Frühjahr.