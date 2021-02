Die Top 5 Yoga-Bücher

Die besten fünf Bücher über Yoga - jetzt bei "Das Buch" versandkostenfrei online bestellen.

1. "Yoga" von Wanda Badwal

2. "Yoga, Mehr Energie und Ruhe" von Anna Trökes

Schauen Sie sich erst in Ruhe die Übungskapitel an und lassen Sie sich dann von Anna Trökes' ruhiger Stimme auf der CD anleiten. Schenken Sie sich ab jetzt selbst jeden Tag eine Viertelstunde Yoga. Einen angenehmeren Start in den Yoga gibt es nicht!