Die Top 5 Handarbeitsbücher

1. "New Makramee"

Der Makramee-Trend erobert unser Zuhause! Der Knüpfklassiker zeigt sich nun modern interpretiert und sorgt für den ultimativen Boho-Look. Von Wandbehängen über Blumenampeln bis zu Traumfängern und kleineren Accessoires wie Kissen und Lampenschirme lassen die 25 Projekte in diesem Buch jedes Deko-Herz höher schlagen. Damit du alle Modelle problemlos umsetzen kannst, werden vorab die wichtigsten Knoten und Techniken ausführlich erklärt.

2. "Nähen Das Standardwerk"

Alles, was Sie zum Nähen wissen müssen! Dieses Lehrbuch und Nachschlagewerk ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Hobby-Näher von dem ersten Stich über Materialkunde und Grundtechniken bis hin zu komplexen Paspeltaschen und speziellen Techniken der ultimative Guide und ein unverzichtbarer Begleiter. Traditionelle Techniken wie Patchwork und Quilten sind ebenso enthalten wie die klassischen Themen Saumverarbeitung, Kragenverarbeitung u.v.m.

3. "Häkeln lernen Bild für Bild"

Komplizierte Beschreibungen sind nicht Ihr Ding? Sie würden aber trotzdem gerne Häkeln lernen? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie! Alle wichtigen Maschenarten und Techniken werden in zahlreichen Illustrationen klar und übersichtlich gezeigt - ohne Schnickschnack und vor allem ohne komplizierte Texte. Mit Garn und Nadel in der Hand können so auch Einsteiger direkt loslegen und werden schnell mit ersten eigenen Modelle belohnt. Perfekt geeignet für visuelle Lerntypen!