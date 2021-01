Die Top 5 der tollsten Bücher um Kosmetik und Putzmittel selbst herzustellen

"Das Buch" präsentiert fünf Bücher über Kosmetik und Putzmittel, die ganz einfach selbst hergestellt werden können. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "Natürlich schön im Winter" von Christina Kraus

2. "Masken für Gesicht & Haare" von Lyla Zarour

3. "Vom Garten auf die Haut" von Iris Therese Lins

Naturprodukte für die Hautpflege selber machen und dabei so wenig Müll wie nur irgend möglich produzieren ist leichter, als man meint. Die Zutatenliste der vielen Rezepte liest sich wie ein Einkaufszettel für die Küche. Alles, was einfach zu beschaffen ist, weil man es ohnehin im Küchenschrank hat, oder was im Garten und auf der Wiese schnell gepflückt oder geerntet werden kann, gehört auf die Pflegeliste.