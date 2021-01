Die Top 5 Bücher über Philosophie

"Das Buch" präsentiert fünf Bücher, in denen sich alles um Philosophie dreht. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "Kernfragen Philosophie"

Hat unser Leben einen Sinn? Philosophie - klipp & klar erklärt!

Was ist Moral? Ist der Geist unabhängig vom Körper? Und was ist eigentlich real? Dieses Philosophie-Buch holt seine Leser durch einen originellen Frage-Antwort-Stil mitten im Leben ab! Es bringt komplexes Wissen verständlich auf den Punkt , stellt Zusammenhänge her und greift auf, was vor allem junge Menschen bewegt.