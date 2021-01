Die Top 5 Bücher für kleine Schlaumeier

"Das Buch" präsentiert fünf Bücher, in denen sich alles rund um die Themen Wissen, Geschichte, Technik und Natur dreht.

1. "Wissen: Das große Lexikon in spektakulären Bildern"

2. "Geschichte: Eine Zeitreise in spektakulären Bildern"

Diese Wissen-Reihe lässt Kinder die Weltgeschichte mit anderen Augen sehen! Spektakuläre, Querschnitte und Diagramme rücken den Alltag der Menschen in den Fokus und beleuchten historische Zusammenhänge ausführlich und leicht verständlich - natürlich basierend auf dem aktuellsten Stand der Forschung. Weltgeschichte hautnah erleben..

3. "Natur und Technik Das Frage- und Antworten Lexikon"

Wie wachsen Pflanzen? Und warum fliegen Flugzeuge? Was Kinder alles wissen möchten, bringt Eltern manchmal ganz schön ins Schwitzen. Da kommt das Kinderlexikon aus der beliebten "Weshalb? Deshalb!"-Reihe als Hilfe gerade recht. Hier gibt's die cleversten Antworten auf über 200 kluge Kinderfragen aus dem Bereich Natur und Technik. Durch spektakuläre Grafiken, klare Fotos, kurze Texte und einfache Erklärungen fällt Kindern das Verstehen von komplexem Wissen leicht.

4. "Dinosaurier Atlas"

Wo lebte T-Rex und wie sah unsere Welt vor Millionen von Jahren aus? Das kann jetzt in diesem sensationellen Dinosaurier-Atlas selbst entdecken: Faszinierende 3-D-Karten zeigen die Kontinente im Wandel, die wichtigsten heutigen Fossilienfundstätten und stellen über 40 Dinosaurier und andere Urzeitwesen in ihrem Lebensraum vor. Das ist spannendes Dino-Wissen - greifbar gemacht für Groß und Klein!

5. "Total verrückt"

Total verrückt" fasst all das, was man nicht fassen kann, in klare Worte und beeindruckende Bilder. Fünf große Kapitel beschäftigen sich mit den Themengebieten Erde, Mensch, Pflanzen, Tiere und Kräfte der Natur. Jedes Phänomen wird auf einer Doppelseite mit einem beeindruckenden, großformatigen Foto thematisiert.