Die Top 5 Bücher für das Training Zuhause

"Das Buch" präsentiert fünf Bücher für das Workout von Zuhause aus. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "Fit ohne Geräte" von Mark Lauren

Lauren hat ein extrem effizientes Trainingskonzept entwickelt, das nur das eigene Körpergewicht als Widerstand nutzt. Die Übungen sind auf kleinstem Raum durchführbar und erfordern ein Minimum an Zeit: Viermal pro Woche 30 Minuten hochintensiv trainieren genügt, um in Rekordzeit schlank, stark und topfit zu werden.

2. "Your Body Your Decision" von Angelina Heger

3. "Das große Buch vom Yoga" von Anna Trökes

4. "50 Workouts zum Abnehmen" von Katharina Brinkmann

Abnehmen und mehr Sport stehen am Jahresanfang regelmäßig ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze.In den Programmen für typische Problemzonen wie Bauch oder Po kommen unterschiedliche Trainingsmethoden zum Einsatz, mit denen in kürzester Zeit die Fettverbrennung so richtig angekurbelt wird.