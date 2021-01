Die Top 5 Bücher für das neue Jahr

"Das Buch" präsentiert fünf Bücher, um gelassener und glücklicher ins neue Jahr zu starten. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "4 Fragen, die alles verändern" von Ralf Heske

2. "Die 3 Quellen echten Lebensglücks" von Dami Charf

Heimat finden in uns selbst und der Welt. Sich vollkommen wohl und geborgen fühlen in der eigenen Haut und gleichzeitig aufgehoben in der Welt. Das wünschen wir uns wohl alle. Doch wie geht das? Die Bestsellerautorin und Therapeutin Dami Charf zeigt uns in diesem Buch die 3 Quellen ...